Roma-Milan, le probabili formazioni: Mancini a centrocampo, torna Perotti – LIVE

È lo scontro diretto tra le malate. All’Olimpico la Roma di Fonseca sfida il nuovo Milan di Pioli: i giallorossi sono privi di otto giocatori (gli infortunati Zappacosta, Cristante, Diawara, Pellegrini, Under, Mkhitaryan, Kalinic e lo squalificato Kluivert) e in panchina c’è l’aiuto dei tre Primavera Calafiori, Darboe e Riccardi. Dzeko e compagni potranno però fare affidamento sul sostegno dei tifosi: 45 mila romanisti proveranno a spingere la squadra verso una vittoria che manca da un mese. Non se la passa meglio il Milan, che dopo il cambio allenatore ha ottenuto solo un pareggio nella prima di Pioli contro il Lecce. Fonseca cambia poco rispetto a quanto visto giovedì in Europa League: davanti a Pau Lopez c’è Spinazzola a destra, con Kolarov a sinistra e la coppia Fazio-Smalling al centro. Mancini fa ancora il mediano con Veretout mentre il trio alle spalle di Dzeko è formato da Florenzi, Zaniolo e Diego Perotti, al debutto dal 1′ in stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Cetin, Santon, Calafiori, Riccardi, Pastore, Darboe, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu.

A disp.: Reina, Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Bennacer, Krunic, Castillejo, Piatek, Borini, Rebic.

All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Manganelli-Fiorito

IV Uomo: Giacomelli

Var: Irrati

AVar: Cecconi