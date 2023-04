Roma-Milan, le probabili formazioni di Mourinho e Pioli

Manca sempre meno al big match tra Roma e Milan. Sabato alle 18 i giallorossi e i rossoneri si affronteranno allo Stadio Olimpico in un match chiave per la corsa ad un posto in Champions League. Le squadre al momento si trovano appaiate in classifica a 56 punti. Qualche dubbio di formazione per Mourinho che dovrà fare a meno di Smalling, Llorente e Wijnaldum. In dubbio anche la presenza di Paulo Dybala che però dovrebbe quanto meno partire con la squadra e accomodarsi in panchina. Sorride invece Pioli che nell'allenamento odierno ha recuperato Olivier Giroud dopo il problema al polpaccio.