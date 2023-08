Roma-Milan, le probabili formazioni di Mourinho e Pioli

La squadra giallorossa va a caccia dei primi tre punti della sua stagione. In attesa di Lukaku e con un Dybala acciaccato, lo Special One si affiderà ad Aouar a centrocampo. El Shaarawy, invece, si candida a un posto in avanti con Belotti

Un solo punto in due giornate di campionato è davvero troppo poco per la Roma di Mourinho. Allo stadio Olimpico, venerdì sera, arriva il Milan di Stefano Pioli che si presenta nella Capitale forte di due successi consecutivi. Lo Special One dovrà fare i conti con un Dybala acciaccato dopo la gara di Verona e un Lukaku con pochissimi allenamenti alle spalle. Entrambi forzeranno per essere quantomeno in panchina. Rispetto al match del Bentegodi, il tecnico portoghese inserirà sicuramente dal primo minuto Aouar, affiancato da Cristante e Pellegrini. Il posto della Joya, in attacco, dovrebbe essere preso da El Shaarawy con un Belotti in gran forma. Riconfermato il trio di difesa Mancini-Smalling-Llorente che va a caccia di risposte dopo le ultime uscite molto negative. Sulle fasce, Kristensen partirà dall'inizio, mentre dall'altra parte, Zalewski è in vantaggio su Spinazzola.