Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: gioca Fazio, tornano Pellegrini e Mkhitaryan

Pochi dubbi di formazione per Paulo Fonseca in vista del match con il Milan. Gli infortuni hanno eliminato quasi tutti i dualismi e gli undici di questa sera non sembrano in discussione. Pau Lopez sarà ancora una volta il portiere titolare, davanti a lui il trio inedito formato da Mancini, Cristante e Fazio. Kumbulla è recuperato, ma va in panchina. Il centrocampo è quello classico, formato da Karsdorp e Spinazzola sugli esterni e dalla coppia Villar-Veretout al centro. Il reparto offensivo è quello con più scelta, nonostante l’assenza di Dzeko. Dietro a Mayoral però inizialmente ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan. Pedro e El Shaarawy saranno le armi per cambiare il match in corsa.

Roma-Milan: le probabili formazioni dei quotidiani

Corriere della Sera

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

La Gazzetta dello Sport

Il Messaggero

Il Giornale

La Repubblica

La Stampa

Il Corriere dello Sport

Il Tempo

