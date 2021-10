Roma-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio Mkhitaryan-El Shaarawy

Nessuna novità per squadra dello Special One, che scenderà in campo domenica contro il Milan di Pioli, primo in classifica

La Roma sta cercando di rialzarsi dopo la disfatta di Bodo. Il pareggio con il Napoli e la vittoria con il Cagliari stanno dando segnali di ripresa, ma Mourinho non ha ancora cambiato idea sulla formazione titolare. Domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico si giocherà contro il Milan, che occupa il primo posto della classifica insieme al Napoli. Per lo Special One non dovrebbero esserci novità in campo, saranno i soliti 11 ad affrontare la squadra di Pioli. In porta ci sarà Rui Patricio, che verrà sostenuto in difesa da Mancini e Ibanez. Sulle fasce ci saranno, come sempre, Karsdorp e Vina. La punta dell'attacco sarà Abraham, aiutato dal capitano Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan (in ballottaggio con El Shaarawy) dovrebbero giocare sulla trequarti con Cristante e Veretout a capo del centrocampo. Nonostante l'ottimo esordio di Felix, il giovane diciottenne dovrebbe partire dalla panchina.