Roma-Milan, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo un fiume in piena. Brilla Pastore

Una vittoria di coraggio e spirito di sacrificio. Sono questi gli “ingredienti” che hanno permesso alla Roma di superare il Milan. La squadra di Pioli è stata sommersa dalla voglia di fare da parte dei giallorossi, un vero fiume in piena. Fonseca aveva caricato i suoi uomini dopo lo sfortunato match contro il M’Gladbach, e ha avuto tutte le risposte che cercava. Si conferma insostituibile in difesa il veterano Smalling, che supera abbondantemente la sufficienza nonostante la deviazione in occasione del gol rossonero. Nota di merito anche per Zaniolo, autore del gol vittoria. Il classe ’99 ha rispolverato quelle qualità sopite nell’ultimo periodo, diventando un pericolo costante per il Milan. Bene Pastore, che brilla in campo e ringrazia per la fiducia Fonseca.

LA STAMPA (a cura di De Santis)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Fazio 6, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Mancini 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pastore 6, Perotti 6; Dzeko 7. Subentrati: Antonucci 6, Cetin sv, Santon sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di Garlando)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5,5, Fazio 6, Smalling 7, Kolarov 6; Mancini 7, Veretout 6; Zaniolo 7, Pastore 7, Perotti 6; Dzeko 8. Subentrati: Antonucci 6, Cetin 6, Santon 6. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (a cura di Pasquino)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Fazio 5,5, Smalling 7, Kolarov 6; Mancini 6,5, Veretout 7; Zaniolo 7, Pastore 6, Perotti 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Antonucci 5,5, Cetin sv, Santon sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di Austini)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Fazio 6,5, Smalling 7, Kolarov 6; Mancini 6,5, Veretout 7; Zaniolo 7, Pastore 7, Perotti 6; Dzeko 7. Subentrati: Antonucci 6, Cetin 6,5, Santon 6. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di Passerini)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5,5, Fazio 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Mancini 7, Veretout 6,5; Zaniolo 7,5, Pastore 7, Perotti 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Antonucci 6, Cetin sv, Santon sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL GIORNALE (a cura di Puglisi)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Fazio 6, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Mancini 6, Veretout 6; Zaniolo 7,5, Pastore 6, Perotti 6; Dzeko 7. Subentrati: Antonucci 6, Cetin sv, Santon sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di Maida)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Fazio 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Mancini 7, Veretout 7; Zaniolo 7,5, Pastore 7, Perotti 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Antonucci 6, Cetin 6, Santon sv. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di Pinci)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5, Fazio 6,5, Smalling 7, Kolarov 6; Mancini 7, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pastore 7, Perotti 5; Dzeko 7. Subentrati: Antonucci 6, Cetin 6, Santon sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LEGGO (a cura di Balzani)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6,5, Fazio 6, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Mancini 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pastore 7, Perotti 6,5; Dzeko 7.5. Subentrati: Antonucci 6, Cetin 6, Santon sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (a cura di Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Fazio 6,5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Mancini 6,5, Veretout 7; Zaniolo 8, Pastore 7, Perotti 6,5; Dzeko 7.5. Subentrati: Antonucci 6, Cetin 6, Santon sv. Allenatore: Fonseca 7.