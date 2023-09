Roma-Milan, le formazioni ufficiali di Mourinho e Pioli

Lo Special One lascia in panchina Lukaku e si affida nuovamente a Belotti ed El Shaarawy. Fuori anche Pellegrini, al suo posto Aouar con Paredes e Cristante

La Roma torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo il pareggio alla prima giornata contro la Salernitana. Questa sera (ore 20:45), all'Olimpico arriva il Milan a punteggio pieno in classifica. Mourinho si affida alla solita difesa a tre davanti a Rui Patricio con Mancini, Smalling e Llorente. Sugli esterni Zalewski e Celik mentre in mezzo al campo spazio a Paredes, Cristante e Aouar. Solo panchina per il neo arrivato Lukaku (presentato prima del fischio d'inizio), davanti giocano ancora Belotti ed El Shaarawy.