Roma-Milan, le formazioni ufficiali di Mourinho e Pioli

La Roma scende in campo alle ore 18 per sfidare il Milan di Pioli. I giallorossi devono rialzare la testa dopo la sconfitta di lunedì contro l'Atalanta. Mourinho deve fare a meno di Smalling e Llorente in difesa e schiera Kumbulla dal 1'. Davanti panchina per Dybala, davanti c'è la coppia Belotti-Abraham.