Roma-Milan, la Primavera festeggia la Coppa Italia: giro di campo all’Olimpico

Dopo aver portato la Coppa Italia da Agostino Di Bartolomei, oggi i ragazzi della Roma Primavera hanno festeggiato il trofeo all'Olimpico. La squadra di Guidi ha fatto un giro di campo dopo la fine del primo tempo della sfida col Milan. Applausi degli oltre 60mila romanisti presenti e cori per i giallorossi che hanno battuto martedì la Fiorentina. La stagione della Primavera non è ancora finita, infatti tra poco partiranno i play off per lo scudetto.