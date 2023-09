Roma-Milan, la moviola: espulso Tomori. Giallo per Paredes e Lukaku

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico diretta da Rapuano

La Roma ospita il Milan all'Olimpico per agguantare i primi tre punti di questo campionato. Dopo il pareggio con la Salernitana e la sconfitta, fuori casa, contro il Verona, la squadra di Mourinho vuole rimettersi in carreggiata per non perdere troppo terreno dalle zone calde della classifica. Ad arbitrare il match sarà Rapuano con gli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Massa, mentre al Var i sarà Irrati con Di Vuolo Avar.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Meli-Alassio. IV uomo: Massa. VAR: Irrati. AVAR: Di Vuolo

Roma-Milan, la moviola — 96' - Okafor interviene in maniera fallosa su Zalewski. Cartellino giallo per l'attaccante del Milan.

84' - Giallo anche per Lukaku. L'attaccante belga si sacrifica rincorrendo Okafor e con un intervento in scivolata commette fallo.

69' - Prima sanzione anche per la Roma. Ammonito Paredes per aver interrotto fallosamente la manovra del Milan in contropiede.

60' Il Milan resta in 10 uomini. Tomori, già ammonito, mette giù Belotti per la seconda volta. Per Rapuano non ci sono dubbi, doppio giallo e cartellino rosso.

34' - Giallo anche per Loftus-Cheek. Il giocatore rossonero, allarga il braccio sinistro su Zalewski in maniera evidente.

12'- Arriva il primo cartellino giallo della partita. È per Tomori che mette giù Belotti evitando alla Roma di ripartire in contropiede.

7' - Subito calcio di rigore a favore del Milan. Rui Patricio stende Loftus-Cheek con Rapuano che non interviene in un primo momento. Poi il Var richiama il direttore di gara che cambia idea, giudicando irregolare l'intervento del portiere portoghese. Per Luca Marelli di Dazn: "Il contatto c'è sulla gamba di appoggio, ma è un contatto di gioco completamente casuale. C'è un impedimento, ma Celik era nettamente in vantaggio. L'On-field review mi convince poco"

