Roma-Milan, la Curva Sud ricorda De Falchi: “Il tuo ricordo, la nostra forza”

Prima di Roma -Milan i tifosi giallorossi hanno voluto rendere omaggio ad Antonio De Falchi . Il tifoso ucciso nel 1989 da un gruppo di ultras rossoneri vive sempre nel cuore dei supporter giallorossi. In Curva Sud è stato esposto il suo volto (usato nella coreografia del 2019) e uno splendido striscione: "Il tuo ricordo la nostra forza. Antonio De Falchi vive". Prima del calcio d'inizio tutto lo stadio ha intonato il coro in suo onore.

