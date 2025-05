Roma-Milan, la Curva Sud fa emozionare Ranieri: coreografia da brividi

Roma-Milan è una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre, che hanno necessità di vincere per mantenere vive le proprie ambizioni negli ultimi due turni del campionato e lasciarsi alle spalle qualche rammarico recente. Prima del fischio d'inizio, però, lo spettacolo è stato sugli spalti.La Roma e Sir Claudio sono stati i protagonisti della coreografia, con la curva divisa in due parti: sul lato destro, dove erano stati posizionati i cartoncini rossi, la scritta in giallo Claudio Ranieri; sul lato sinistro, giallo, è comparso invece l'acronimo ASR grazie alla presenza dei cartoncini rossi. Nella parte bassa della Sud la scritta: "Un grande condottiero... un romanista vero". Ranieri non è riuscito a trattenere le lacrime e ha ringraziato la Sud. Lo spettacolo fornito per l'ennesima volta in stagione dall'Olimpico romanista (questa sera interamente giallorosso alla luce dell'assenza dei tifosi rossoneri), come già accaduto contro Lazio, Athletic e Fiorentina, è stato semplicemente fantastico.