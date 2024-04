Roma-Milan, la coreografia della Sud per De Falchi: “Orgoglio di una curva intera”

La Roma si gioca il passaggio alla semifinale di Europa League, la quarta di fila in campo internazionale. Lo stadio Olimpico è nuovamente sold out e la Curva Sud per l'occasione ha preparato una meravigliosa coreografia. "Orgolio di una curva intera...il tuo nome è la nostra bandiera", questo lo striscione per ricordare Antonio De Falchi, tifoso giallorosso ucciso dagli ultras milanisti del 1989. Sopra un meraviglioso spettacolo: dei cartoncini giallo, rossi e bianchi che compongono il nome e il cognome del tifoso e una bandiera.