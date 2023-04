Roma-Milan, infortunio per Kumbulla: entra Bove. Problema anche per Belotti

Altra tegola per la difesa giallorossa. Mourinho oltre a Smalling e Llorente perde anche Kumbulla. Il centrale albanese ha chiesto il campo per un problema al ginocchio destro accusato dopo una caduta. L'ex Verona ha provato a stringere i denti ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto al 14' è entrato Edoardo Bove. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Difesa decimata in vista di Monza-Roma di mercoledì. Ad inizio ripresa è uscito anche Belotti per un colpo ricevuto sul petto alla fine del primo tempo. Il Gallo è stato rimpiazzato da El Shaarawy. Il numero 11 ha provato a rientrare, ma prima dell'inizio della ripresa ha preferito accomodarsi in panchina.