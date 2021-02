Roma-Milan, i convocati di Fonseca: torna Kumbulla, ok Fazio e Jesus

La Roma si prepara al match con il Milan, in programma questa sera alle 20.45. Paulo Fonseca ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida. Torna Kumbulla, che ha recuperato dall’infortunio al quadricipite. Ci sono anche Fazio, Jesus e Pastore, fuori dall’Europa League ma regolarmente in lista per il campionato. Ecco la lista completa:

Portieri: Fuzato, Mirante, Pau Lopez

Difensori: Karsdorp, Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy