Roma-Milan, da Aldair a Candela: quanti ospiti speciali presenti all’Olimpico

Roma-Milan ha fatto registrare l'ennesimo sold-out allo stadio Olimpico con una cornice di pubblico semplicemente sensazionale. Per un appuntamento di questa importanza non sono mancati tanti ospiti speciali soprattutto in Tribuna Montemario. Ad assistere al match, infatti, ci sono tanti ex giallorossi come Vincent Candela, Pluto Aldair, ma anche Vincenzo Montella (con un passato da allenatore al Milan). Presenti anche Antonello Venditti, grande cantautore romanista, e Marco Conidi autore della celebre "Mai Sola Mai", canzone che risuona ogni pre partita della Roma.