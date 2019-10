Roma-Milan, arbitra Orsato: al Var c’è Irrati

Domenica sera la Roma affronterà il Milan. Dopo il brutto pareggio di Genova e la sfida contro il Borussia, i giallorossi dovranno rialzarsi per continuare la rincorsa Champions. Un match molto sentito e atteso per la situazione che vivono entrambe le squadre, per questo l’AIA ha deciso di affidare la direzione di gara a un arbitro esperto come Daniele Orsato e di designare al VAR un altro nome di ‘grido’ come Massimiliano Irrati. Di seguito la designazione completa:

ATALANTA – UDINESE

MARESCA

CARBONE – GALETTO

IV: PRONTERA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VALERIANI

BOLOGNA – SAMPDORIA h. 12.30

DOVERI

COLAROSSI – MUTO

IV: ABBATTISTA

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI

FIORENTINA – LAZIO h. 20.45

GUIDA

MONDIN – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO

GENOA – BRESCIA Sabato 26/10 h. 20.45

ABISSO

MELI – DI IORIO

IV: PEZZUTO

VAR: GIUA

AVAR: TEGONI

H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 25/10 h. 20.45

PAIRETTO

GIALLATINI – VECCHI

IV: ROBILOTTA

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO

INTER – PARMA Sabato 26/10 h. 18.00

CHIFFI

SCHENONE – BACCINI

IV: MARIANI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO

LECCE – JUVENTUS Sabato 26/10 h. 15.00

VALERI

ALASSIO – PAGANESSI

IV: MASSIMI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO

ROMA – MILAN h. 18.00

ORSATO

MANGANELLI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

SPAL – NAPOLI

LA PENNA

RANGHETTI – VIVENZI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI

TORINO – CAGLIARI

FABBRI

COSTANZO – PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI