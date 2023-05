Roma, migliorano le condizioni di Dybala: segnali positivi verso il Siviglia

Le condizioni di Paulo Dybala migliorano giorno dopo giorno e Mourinho può contare sul numero 21 in vista della finale di Europa League. Secondo quanto riportato da Sky l'argentino oggi ha svolto a Trigoria un allenamento individuale e fisioterapia. Cresce l'ottimismo per vederlo in campo contro gli spagnoli. La caviglia colpita da Palomino qualche settimana fa migliora e il dolore è diminuito. Dybala punta il Siviglia e vuole essere protagonista assoluto nella finale di Budapest in programma tra 4 giorni. La Roma oggi giocherà contro la Fiorentina e da domani inizierà a preparare la gara contro gli andalusi. Paulo vuole tornare a lavorare insieme al gruppo in questi giorni per candidarsi ad un posto da titolare. Mourinho qualche giorno fa in conferenza stampa non era fiducioso, ma ora la situazione è cambiata.