Roma, microfrattura al piede per Pellegrini. Interessamento del collaterale per Smalling

Ancora uno stop per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici che hanno evidenziato una microfrattura al piede sinistro.

Sarà indisponibile per l’ultima partita del girone di Europa League contro il Wolfsberger e a Trigoria faranno di tutto per metterlo a disposizione di Fonseca per la gara di campionato contro la Spal in programma domenica prossima all’Olimpico. Per la sfida di Europa League out anche Smalling: per lui piccolo interessamento al collaterale del ginocchio sinistro.