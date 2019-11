Gli auguri della Roma per il Thanksgiving: “Buon Ringraziamento a tutti i tifosi americani”

Ogni quarto giovedì di novembre, negli Stati Uniti si celebra il Giorno del Ringraziamento. una festa molto importante di origine cristiana nata in segno di gratitudine a Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno. Un giorno speciale che la Roma ha voluto celebrare attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo social inviando un messaggio di auguri ai tifosi giallorossi americani e, soprattutto, al Roma Club New York. “Buon Ringraziamento a tutti i tifosi in America, a partire dal Roma Club New York!“.