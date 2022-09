Roma, mese di fuoco per Zaniolo: rinnovo e rientro in campo contro l’Atalanta

Il video di Zaniolo che canta "Grazie Roma" insieme a Venditti e De Gregori ha scaldato il cuore dei tifosi giallorossi. Adesso tutti si aspettano di rivedere Nicolò in campo. L'infortunio alla spalla subito contro la Cremonese è stato un fulmine a ciel sereno, il 22 vorrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Empoli ma la data fissata per il rientro è quella del 18 settembre. Allo stadio Olimpico arriverà l'Atalanta che al momento guida la classifica da sola grazie alla sconfitta di Udine.