Roma, mercoledì e giovedì sarà possibile vaccinarsi all’Olimpico

La Roma attraverso i propri canali social ha ufficializzato la collaborazione con la Regione Lazio. Al Foro Italico verrà attivato un hub vaccinale contro il COVID-19. Non è necessaria la prenotazione. La società giallorossa si impegna attivamente nella lotta alla pandemia, invitando a vaccinarsi chi ancora non l'avesse fatto. Inoltre chi prenderà parte all'iniziativa avrà diritto a uno sconto per l'acquisto di un biglietto delle partite casalinghe.