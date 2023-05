Roma, domani alle 17:45 conferenza stampa di Mourinho: con lui Mancini e Pellegrini

Ultimo giro di boa per la Roma. Mercoledì la squadra di Mourinho si giocherà il tutto e per tutto nella finale di Europa League contro il Siviglia. I giallorossi svolgeranno, domani alle 12:00 l'ultimo allenamento a Trigoria, come lo scorso anno per la Conference, per poì volare a Budapest dove è prevista, per le 17:45, la conferenza stampa di Mourinho. Accanto al mister siederanno Mancini e Pellegrini e il tutto si svolgerà alla Puskas Arena dove il giorno dopo andrà in scena il match. L'ultima seduta di allenamento a Trigoria si svolgerà, come detto precedentemente, domani alle 12:00 e sarà aperta ai giornalisti.