Con il mercato di gennaio, per la Roma si presenta la possibilità di mettere mano al portafogli e "riparare" il caos fatto in estate. Per stessa ammissione di Ranieri, i giallorossi si muoveranno sia in entrata che in uscita (Le Fée ha già salutato) per allungare la panchina a disposizione del tecnico che da quando è arrivato, ha fatto di necessità virtù affidandosi (quasi) sempre agli stessi giocatori. La Roma infatti è tra me squadre che ha utilizzato meno giocatori da inizio stagione (24). Con Juric e De Rossi erano addirittura 21. Numeri molto inferiori a quelli del Genoa che guida questa speciale classifica con 31. Peggio della Roma solo Napoli, Inter e Lazio con 23, tutte squadre che però in questa stagione hanno trovato una quadra ben precisa a differenza dei giallorossi. Sembra un déjà-vu. Un tuffo nel passato a quando Mourinho diceva a gran voce: "Siamo pochi e la squadra è stanca ma in panchina ho solo bambini". La situazione adesso è leggermente diversa, i bambini sono cresciuti, qualcuno è anche andato via ma la profondità della rosa non è cambiata molto. Il mercato appena iniziato servirà ad aumentare le rotazioni, perché "tra poco giocheremo 3 partite a settimana" e non sarà sempre possibile contare sull'Once de Gala.

I nomi per rinforzare la rosa

Lasi sta già muovendo, è tra i club più attivi in questo momento e dopo l'uscita di Le Fée è alla caccia di un nuovoè il preferito ma la valutazione molto alta (45 milioni) potrebbe frenare il suo arrivo. Ci sono però delle alternative di diverso prezzo. Dadel Monchengladbach (circa 20 milioni) adi Monza e Cagliari fino ain scadenza con l'Everton dei Friedkin. Sulla destra l'ottimo rendimento di Saelemaekers non ha fatto dimenticare l'e per questo la Roma è susul quale però c'è la forte concorrenza del Parma. Le alternative sono. Resta poi da sciogliere il nodo. L'ucraino non ha brillato nel girone d'andata, complici qualche acciacco di troppo e lache potesse fargli tirare il fiato. In ballo c'è sempreche però sembra essere più vicino al Torino mentre l'ultimo nome accostato in ordine cronologico è quello di, 31enne tedesco del West Ham e punta della Germania all'ultimo Europeo. Tutti nomi, eccezion fatta per Frattesi, utili ad allungare la panchina perché ora lasarà chiamata ad un vero tour de force tra campionato, Europa League e Coppa Italia.