Roma, mercato fermo e i tifosi sono furiosi: sui social pioggia di #Friedkinout

Buba Sangaré, Enzo Le Fée e Mathew Ryan. Sono loro, fino ad ora, i tre acquisti della Roma in questa finestra estiva di mercato. Un giovane che dovrebbe rinforzare la Primavera, un centrocampista che si giocherà il posto da titolare e il secondo portiere. Con diversi ruoli ancora scoperti, da riempire con dei titolari. Una situazione che, a dir poco, scontenta i tifosi giallorossi in attesa del centravanti di riferimento, dei terzini e di un altro esterno offensivo. In queste ore il malumore è cresciuto ulteriormente e non a caso sotto agli ultimi post su Instagram del club, sono impazzati i commenti di protesta dei romanisti. E addirittura decine e decine di questi ha portato in auge #Friedkinout."Vendete la Roma", "Mancano tutti i giocatori", "Portate rispetto, la Roma non è il vostro giocattolo" le frasi più ricorrenti. Mikautadze ed En-Nesyri sono sfumati, Sorloth costa troppo, David ha richieste alte e preferisce la Premier. E intanto per Soulé i Friedkin non hanno alzato l'offerta e puntano forte sulla volontà del calciatore. Intanto De Rossi nelle prime amichevoli è stato e sarà costretto a schierare i vari Solbakken, Joao Costa e lo stesso Sangaré in attesa del rientro dei nazionali. E domani in Slovacchia non ci sarà neanche Dybala. Il tempo stringe, la prima fase del ritiro a Trigoria è quasi conclusa e all'esordio in campionato manca meno di un mese. Per questo i tifosi stanno manifestando il loro dissenso nei confronti della società, proprietà e ds, per lo stallo sul mercato.