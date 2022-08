Roma, Matic: “Tre punti importanti. Andiamo avanti”

Nemanja Matic ha commentato la vittoria di ieri contro il Monza con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Tre punti importanti. Andiamo avanti". Il centrocampista serbo dopo le prime due gare in panchina ha giocato dal 1' contro la Juventus e con il Monza. Ottima prestazione quella di ieri nel successo per 3-0 contro la squadra lombarda. Domenica la Roma tornerà in campo alle ore 20.45 contro l'Udinese. L'ex Chelsea e Manchester United giocherà al fianco di Cristante. Probabilmente lo Special One gli concederà un turno di riposo in Europa League contro il Ludogorets.