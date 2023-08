Roma, Matic torna a lavorare in gruppo a Trigoria. C’è anche il giovane Alessio

La Roma, dopo essere tornata ieri a lavorare a Trigoria, prosegue la sua preparazione per la prossima stagione. La squadra di Mourinho, questa mattina, ha svolto un lavoro di rifinitura in vista del match amichevole di domani contro il Tolosa, in programma alle 20:45 allo Stadium de Toulouse. Dalla seduta di allenamento arrivano buone notizie per lo Special One. Matić, dopo un alcuni giorni di riposo precauzionale, è rientrato in gruppo e ha preso parte a tutta la seduta. Altra opportunità per il giovane Alessio, arrivato dal Vicenza e aggregato, nuovamente, in prima squadra. Intanto, anche Ola Solbakken sembra aver recuperato al meglio dall'affaticamento muscolare accusato prima della partenza per il ritiro in Portogallo.