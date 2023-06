Roma, Matic si gode le vacanze in famiglia tra le acque cristalline della Turchia

Matic si gode le meritate vacanze circondato dall'amore dei familiari. In alcuni scatti postati dalla moglie Aleksandra sui social il centrocampista si rilassa con lei su un lettino. La vista è quella delle acque cristalline di Bodrum con gli immancabili drink a base di noce di cocco. Con loro ci sono anche i tre figli. Filip, il più grande ha ereditato dal padre il talento calcistico: a soli 12 anni ha già stregato Trogoria e milita nelle giovanili giallorosse. Insieme ai compagni di squadra (ad eccezione dei convocati in Nazionale), Matic tornerà ad allenarsi nel Centro Sportivo del club il 10 luglio, prima della partenza per l'Asia (prevista per il 22).