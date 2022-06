Roma, Matic sbarca nella Città Eterna. Con lui la moglie e modella Aleksandra

Ama viaggiare, ama il mare della Sardegna ma adora soprattutto le città d’arte. E quindi Roma. Con Nemanja Matic nella capitale è pronta a sbarcare anche Aleksandra Pavic, 31 enne bellissima modella serba che non passa di certo inosservata. Lady Matic, 31 anni, è un’icona delle wags, e una delle compagne più longeve anche perché conosce il marito da quando giocava al Kosice. Entrambi elegantissimi e amanti della moda italiana sono sposati da 12 anni, esattamente dal 29 febbraio 2010 e hanno avuto tre bambini: Filip, Tea e Anika (l'ultima arrivata nel 2019). Sono loro i primi tifosi di Nemanja. Tutta la famiglia, infatti, segue papà allo stadio con tanto di maglia numero 31 sulle spalle. Quando hanno tempo libero amano viaggiare, e mai viaggi banali come dimostra l’ultima vacanza in Turchia. Roma sarà la prossima tappa della loro storia familiare che almeno, dagli scatti pubblicati sui social, sembra molto affiatata e compatta.