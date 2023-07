Roma, Matic imita la Dybala Mask. L’argentino: “Se la ricorda all’Old Trafford”

La coppia continua a far divertire i tifosi con un altro curioso siparietto. Il serbo copia l'esultanza dell'argentino che risponde: "Piange perché la feci contro di lui"

C'è una coppia in casa Roma che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi per i continui siparietti che vengono testimoniata, quotidianamente, sui social. Si tratta dell'inarrestabile duo formato da Paulo Dybala e Nemanja Matić. L'ennesimo capitolo è stato immortalato dal profilo ufficiale della società giallorossa. Durante uno shooting fotografico a Trigoria, il centrocampista serbo ha imitato la celebre Dybala Mask dell'argentino, fingendo di piangere. La Joya, vedendo la scena, ha commentato: "Piange perché si ricorda quando la feci all'Old Trafford contro di lui". Il riferimento dell'attaccante della Roma è quando i due si affrontarono in un Manchester United-Juventus, giocato il 23 ottobre 2018, e deciso proprio da un gol di Dybala.