Roma, Matic e Svilar: strade diverse con Mourinho nel destino

La Roma che sarà sta prendendo forma e contro ogni previsione non è a tinte portoghesi ma serbe. I primi due colpi in entrata sono stati Svilar e Matic, che in comune oltre alla nazione hanno l'entourage. Il secondo non ha bisogno di presentazioni, 34 anni ad agosto e una carriera che parla da sola. Tre Premier League vinte, di cui una sotto la guida dello Special One e altrettanti trofei conquistati tra l’Inghilterra e il Portogallo. Il classe 99 invece si dovrà sudare il posto da titolare e farà il secondo a Rui Patricio vista l’imminente partenza di Fuzato. In patria è considerato uno dei portieri più promettenti e il destino ha voluto che la sua carriera è iniziata proprio contro il Manchester United targato José Mourinho e Nemanja Matic.