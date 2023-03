Roma, Matic che lusso! Ha già giocato più che nelle ultime due stagioni

“Non esistono giocatori vecchi o giovani, esistono giocatori forti”. Lo ha detto recentemente Ancelotti, ma in carriera lo hanno ribadito a più riprese i migliori allenatori. Tra cui ovviamente Josè Mourinho . Nemanja Matic appartiene a questa categoria. Lo ha dimostrato in Premier e ovviamente in Italia dove la serie A oggi può solo invidiare i parametri tecnici inglesi. Il gigante serbo che ama la moda e le città d’arte si è confermato ancora una volta tra i migliori contro la Juve . “Eh ma non le può giocare tutte così”, obbietterebbe qualcuno. Intanto ne ha giocate tante. Al 6 marzo, infatti, Matic ha accumulato 2007’ . Più di quanti ne ha raggiunti a fine stagione nelle ultime due stagioni con il Manchester United: 1666’ lo scorso anno, 1996 nel 2020-2021. Il serbo è salito al 59% di minuti totali ottenendo di fatto il diritto a rinnovare con la Roma per un’ulteriore stagione . Un lusso che il centrocampista vuole tenersi nei momenti di relax.

Il futuro, infatti, dipende anche da Mourinho che lo ha voluto fortemente dopo averlo avuto a Londra e Manchester. Di certo Matic a Roma si trova bene, è uno dei leader assoluti del gruppo e ha legato soprattutto con Dybala. Questione di classe, in campo e fuori. A Trigoria sta crescendo molto bene anche il figlio 12enne Filip. Che da papà ha ripreso i piedi ma non il ruolo (è attaccante). Il segreto sta nella gestione. Nemanja sa quanto può dare e quando darlo, non si risparmia mai ma capisce i momenti in cui può accelerare e quelli in cui può frenare. Tra campionato e coppe ha sempre messo piede in campo tranne che con Helsinki e Verona. Ora c’è un poker di partite alla Matic e vista la squalifica di Cristante col Sassuolo anche poche chance di riposare. Stringi i denti gigante.