Roma-Matic, c’è l’annuncio. Pronti i rinnovi di Cristante e Mancini: sfuma Bissouma

Con Frattesi in dirittura d'arrivo e Oliveira che non sarà riscattato, si rende necessario un altro colpo a centrocampo. Bissouma, obiettivo di Pinto, ha fermato con il Tottenham e diventerà il terzo acquisto di questa sessione per Conte dopo Perisic e Forster. Si complicano, invece, Neves e Roca. Per il portoghese il Wolverhampton chiede una cifra molto alta: addirittura sui 100 milioni. Il secondo è tentato dal Leeds che gli ha offerto un quadriennale unito alla proposta tra i 12 e i 14 milioni al Bayern. I tedeschi registrerebbero così una plusvalenza non indifferente dati i 9 milioni spesi per portare il classe '96 in Germania.