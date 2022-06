Roma, Ibanez accoglie Matic sui social: “Benvenuto!”

E' atterrato ieri a Ciampino per svolgere le ultime pratiche e diventare un nuovo giocatore della Roma. Oggi, Matic ha messo la firma sul contratto ed è stato annunciato ufficialmente dalla società. "Sono felice e orgoglioso di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare coi miei compagni, ho delle buone sensazioni". Tra i nuovi compagni, appunto, il primo ad accoglierlo è stato Ibanez su Twitter. Il difensore brasiliano ha repostato il video pubblicato dalla Roma con la classica didascalia: "Benvenuto". I giallorossi si ritroveranno per la preparazione nei primi giorni di luglio.