La Roma Femminile saluta Valeria Pirone: “Grazie per questa stagione fantastica”

E' giunta al termine l'avventura di Valeria Pirone con la maglia della Roma Femminile. L'attaccante saluta dopo una sola stagione condita da 11 gol in 23 presenze. La società ha ringraziato la giocatrice sui profili social postando il video del suo gol di testa inflitto alla Lazio nel derby di andata vinto per 3-2 al Tre Fontane grazie alla marcatura di Giuliano al 73'. "Grazie per questa stagione in giallorosso e in bocca al lupo per il futuro" il messaggio del club.