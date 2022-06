Opa, ecco le prime 76.670 adesioni: superata la quota del 90% di azioni

Borsa Italiana SPA ha comunicato che oggi, in merito all'Opa promossa da Romulus and Remus Investments, sono state consegnate 76.670 azioni ordinarie dall'inizio dell'operazione (13 giugno) pari allo 0,1286% dei titoli. Le azioni ordinarie della Roma acquistate sul mercato nei giorni 7 e 8 luglio non potranno essere apportate in adesione all'offerta. L'operazione, al prezzo di 0.43 euro per azione, si concluderà l'8 luglio. Il club è dunque riuscito a superare la quota del 90% di azioni della Roma con una crescita dello 0,012%. I Friedkin, infatti, vogliono uscire dalla Borsa e per farlo hanno bisogno del 95% delle azioni, traguardo che sembra ormai vicino.