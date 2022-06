Roma sempre più azzurra: pronti i rinnovi di Mancini e Cristante

Per entrambi adeguamento importante e legame fino al 2027. In attesa dell'arrivo di Frattesi

La Roma è sempre più azzurra. In attesa dell'arrivo di Davide Frattesi il club giallorosso è pronto ad annunciare il rinnovo di altri due assistiti di Giuseppe Riso e di due nazionali dell'Italia di Mancini impegnata stasera contro la Germania. A fine giugno, infatti, saranno ufficiali i prolungamenti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante , entrambi con un sostanzioso aumento di stipendio.

Il difensore ha raggiunto l'accordo ormai a gennaio scorso e si legherà alla Roma fino al 2027 con un ingaggio a salire tra i 3 e i 4 milioni premi compresi. Cifra simile per il centrocampista che attualmente è uno dei titolari che guadagna meno. Cristante passerà da 1,8 a poco più di 3 milioni di euro a stagione sempre fino al 2027. Un cambio di rotta rispetto a un paio di mesi fa quando l'ex atalantino sembrava sul punto di lasciare il club per una tra Milan e Juve. Il veto di Mourinho e il finale in crescendo hanno convinto i Friedkin a mutare posizione.