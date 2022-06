Mercato Roma, addio Bissouma: il maliano ha detto sì al Tottenham di Conte

Il centrocampista del Brighton resterà in Premier come aveva voluto. Costo dell'operazione: 25 milioni di sterline

Yves Bissouma da qualche giorno è scomparso dai radar della Roma. Il motivo sta nella volontà del calciatore maliano di restare in Premier League. Dopo il corteggiamento dell'Arsenal, però, il centrocampista del Brighton ha ricevuto l'assalto del Tottenham. Antonio Conte, infatti, lo ha messo nella lista dei desiderabili e ora l'accordo sembra a un passo. Secondo il Times c'è già un accordo da 25 milioni di sterline per Bissouma con visite mediche fissate già nel fine settimana. Il centrocampista era uno degli obiettivi di Mourinho che ora guarda altrove, soprattutto in Premier League dove restano appetibili Ruben Neves e Douglas Luiz.