Roma, Matic carico e soddisfatto: “Buona settimana di lavoro. Pronti per il ritiro”

Nemanja Matic ha chiuso la sua prima settimana in giallorosso giocando anche la sua prima gara (5-0 contro il Trastevere). Il serbo è apparso soddisfatto sui social: "Buona settimana di lavoro - ha scritto in un post Instagram - Ci vediamo presto in Portogallo". La Roma partirà oggi per arrivare in Algarve dove inizierà il lavoro vero e proprio con tutti i giocatori ha disposizione. Domani ci sarà già la seconda amichevole, la prima visibile per i tifosi, e poi si proseguirà con altri tre incontri.