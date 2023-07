Roma, Matic batte Dybala a ping pong e punge: “Hai ancora da imparare amico”

I due calciatori giallorossi si sono sfidati in una partita molto accesa. A vincere è il centrocampista serbo che non ha perso tempo per prendersi gioco della Joya. Ibanez, invece, ha fatto da telecronista d'eccezione

La coppia del momento finalmente l'uno contro l'altro. Paulo Dybala e Nemanja Matić dopo essersi stuzzicati in ogni modo sui social nei giorni scorsi, hanno deciso di sfidarsi in un'accesa partita a ping pong direttamente dal ritiro in Portogallo. Il tutto è stato ripreso, come sempre, tramite le stories Instagram del centrocampista serbo. Telecronista d'eccezione, Roger Ibanez. Dopo una lunga battaglia, con il risultato finale di 6 game a 5, a trionfare è stato Matić che ovviamente ci è andato giù pesante a prendere in giro la Joya: "Hai ancora da imparare amico"