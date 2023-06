Roma, Matic a spasso tra i ricordi: oggi la visita allo stadio del Jedinstvo Ub

Il centrocampista serbo fa visita ai luoghi che lo hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Nel 2004, nello Stadion Dragan Dzajic, face il suo esordio tra i professionisti

Matic prosegue il viaggio nei ricordi. Dopo alcune ore di relax passate con la moglie in Turchia, il centrocampista giallorosso, infatti, si è spostato in Serbia, nel villaggio natio di Vrelo, che lo ha visto crescere prima come uomo e poi come calciatore. Qui ha postato uno scatto in compagina del fratello Uros, davanti alla squadra del paese. Oggi Matic si è recato allo Stadion Dragan Dzajic, impianto dove gioca il Jedinstvo Ub, club che nel 2004 gli ha permesso di esordire tra i professionisti nella seconda serie del campionato serbo. Nello scatto su Instagram dall'interno della struttura compaiono due cuori, uno rosso uno bianco. Proprio i colori del club.