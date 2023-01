Roma, martedì pomeriggio la ripresa in vista del Napoli

La Roma centra il quarto risultato utile del 2023 e si prende per una notte il terzo posto della Serie A, in attesa dell'Inter. In vista del prossimo match contro il Napoli, José Mourinho ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi dopo la vittoria per 2-0 con lo Spezia. I giallorossi, infatti, torneranno ad allenarsi martedì pomeriggio a Trigoria per preparare la trasferta di domenica (ore 20:45) al "Maradona".