Roma, martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Mourinho ha concesso ai suoi un giorno di riposo dato l'enorme dispendio di energie profuso contro la Juventus

La sconfitta rimediata contro la Juventus sarà dura da metabolizzare ma per mettersela alle spalle non esiste modo migliore di lavorare. La ripresa degli allenamenti della Roma è stata fissata per martedì pomeriggio. Mourinho ha concesso ai suoi un giorno di riposo dato l'enorme dispendio di energie profuso questa sera. "Ci sono stati 70' di controllo assoluto con la mentalità di fare il gioco, sia nel primo sia nel secondo tempo abbiamo avuto la voglia tattica di organizzazione di gioco, di avere controllo e abbiamo fatto molto bene poi siamo crollati" ha detto lo Special One che poi ha fatto una promessa ai tifosi: "A voi romanisti posso solo dire che io non smetto di lavorare per presentare una squadra pronta a vincere la partita. Oltre l’aspetto psicologico abbiamo bisogno di tempo però è dura perché qualche personalità è difficile da cambiare". Lavoro che ripartirà già martedì.