Dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, ecco la pausa Nazionali. Per questo, Fonseca ha concesso il lunedì di riposo dopo i tanti turni ravvicinati, con la ripresa degli allenamenti prevista per la giornata di martedì. I giallorossi inzieranno a preparare la sfida contro la Sampdoria dell’ex Di Francesco (se sarà confermato in panchina), che attraversa un periodo di crisi nera.