Roma, martedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria esterna contro lo Spezia firmata da Abraham nei minuti di recupero, la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria martedì mattina alle ore 11 per preparare al meglio la partita contro l'Atalanta in programma allo stadio Olimpico sabato 5 marzo alle ore 18. Con i tre punti conquistati in Liguria, la squadra giallorossa ora è sesta in classifica pari punti proprio con i bergamaschi (che hanno però due partite in meno) un punto sopra la Lazio.