Kostas Manolas è tornato ad essere un nome chiacchierato in casa Roma. Ghisolfi è alla ricerca di un quarto centrale e, oltre ad un più quotato Hummels, sullo sfondo c'è anche il greco che sui social ha fatto ampiamente capire il suo gradimento ad un ritorno a Trigoria postando in una storia (poi eliminata) una grafica dell'artista "Done" nella quale indossa la nuova maglia della Roma con "Amici mai" di Antonello Venditti come sottofondo sonoro e l'eloquente frase: "Certi amori non finiscono". Manolas, reduce dall'esperienza alla Salernitana, tornerebbe nella Capitale 5 anni dopo la sua cessione al Napoli nel 2019 per 36 milioni di euro. In giallorosso 206 presenze e 8 gol tra cui quello indimenticabile al Barcellona.