Roma, Mannini e la prima convocazione contro lo Sheriff: “Notti magiche”

La Roma continua a credere e far crescere i suoi gioielli provenienti dal settore giovanile. Il match di Europa League contro lo Sheriff, per il classe 2006, Mattia Mannini, sarà difficile da dimenticare. Per il centrocampista giallorosso, infatti, si è trattato della prima convocazione insieme alla squadra di José Mourinho. Lo stesso Mannini ha voluto celebrare questa notte così importante con un post su Instagram: "Notti Magiche". Per lui non c'è stata possibilità di scendere in campo, ma anche sedersi in panchina insieme a gente come Dybala e Paredes, assaporando il fascino delle partite europee, è sicuramente un motivo che inorgoglisce e gratifica. Lo Special One, soprattutto nel caso in cui il girone dovesse mettersi nelle giuste condizioni, potrebbe concedergli anche una possibilità in campo.