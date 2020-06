Roma, manifesti ironici contro le cessioni: “Svendita totale dal primo settembre” – FOTO

Continua la protesta della tifoseria contro l’attuale gestione societaria. L’ultima trovata è stata quella di affiggere dei manifesti raffiguranti i ‘prezzi pregiati’ della squadra (Pellegrini, Diawara, Zaniolo, Kluivert e Under) affiancati dalla scritta “Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero”. I volantini si possono trovare sparsi per tutta Roma: da Trigoria a Cinecittà, passando per Eur, Tiburtina, Tuscolana, Ponte Milvio. Ad essere presi di mira anche molti Roma Store della capitale. Il riferimento è chiaro: gli autori del manifesto, come la maggior parte del resto dei tifosi, non vogliono più vedere i propri gioielli partire per altre squadre, nonostante i conti e il bilancio della Roma siano in profondo rosso.

Questa è solo l’ultima delle tante proteste portate avanti contro Pallotta. Qualche giorno fa, infatti, erano stati affissi due striscioni all’esterno del Fulvio Bernardini della sede della società all’Eur, rivendicati stavolta dalla tifoseria: “A Roma de papponi ne so passati tanti… Tu li batti netti quanti!”.