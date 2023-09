Roma, mani bucate: ogni due tiri un gol. Giallorossi ultimi per percentuale di parate

La notte di Genova ha lasciato il segno e ora sono tutti sotto accusa. La Roma, però, un problema che si porta avanti sin dall'inizio di questa stagione è legato al portiere. Rui Patricio non trasmette più la sicurezza necessaria e i dati sono inequivocabili. La Roma è all'ultimo posto per la percentuale di parate in Serie A (47,4%). Infatti sono ben 11 i gol subiti in appena 6 giornate di campionato, la media è di un gol incassato ogni due tiri verso lo specchio della porta con solo 8 interventi da parte dell'estremo difensore portoghese su 19 conclusioni avversarie. Tante responsabilità sono sicuramente da attribuire a Rui Patricio, ma anche la difesa ha perso quella tradizionale solidità degli anni passati. Quello che era diventato un punto di forza nell'era Mourinho, sta diventando un grande problema.