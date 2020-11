Roma-Manganiello, bilancio positivo con lo spettro del 7-1 contro la Fiorentina

Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma in campionato, in programma domenica alle 15 allo Stadio Olimpico contro il Parma. Ha dirigere le operazioni ci sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che sarà coadiuvato da Baccini e Robilotta con Mazzoleni al Var. Bilancio positivo con la Roma, ruolino di marcia quasi perfetto fatto di sei vittorie e una sola sconfitta. Sconfitta però cocente, quella che i giallorossi subirono al Franchi di Firenze nell’edizione della Coppa Italia 2018/19. Un sette a uno perentorio con cui i viola spazzarono via la Roma allora allenata da Eusebio Di Francesco. Altro giro altro risultato roboante, stavolta favorevole ai giallorossi. Nell’unica partita arbitrata la scorsa stagione da Manganiello infatti la Roma vinse nettamente contro la Spal per 6 a 1, dove spiccò l’inconsueta doppietta di Bruno Peres.

ROMA – PARMA h.15.00

MANGANIELLO

BACCINI – ROBILOTTA M.

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO